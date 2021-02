Coronavirus, il bollettino dell'Asp: contagi quasi azzerati e nessun ricovero

Contagi quasi azzerati? Così sembra leggendo il bollettino dell'Asp di Agrigento. Ci sarà però da capire se, e quali, saranno gli effetti degli assembramenti registratisi nel corso dell'ultimo week end. Assembramenti che hanno fatto ammettere, al sindaco Franco Micciché, di "essere preoccupato".

Nella giornata di ieri, su ben 403 tamponi (si è arrivati ad un totale di 54.510 da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria), sono risultati solo 2 casi positivi. E c'è stato un solo ricovero, facendo arrivare a complessivi 32 gli agrigentini ospedalizzati. Ben 22 invece le persone guarite e si è arrivati ad un totale di 5.061.

In degenza ordinaria/subintensiva ci sono 24 agrigentini, di questi 19 sono al "San Giovanni di Dio", 4 al "Giovanni Paolo II" e uno in un ospedale fuori provincia. Quattro invece i ricoverati in Terapia intensiva, tre ad Agrigento e uno a Sciacca. Nelle strutture lowcare sono invece ospitati altri 4 agrigentini.

Stando al report dei dati di sorveglianza sanitaria di ieri, Agrigento ha 63 "attualmente positivi"; Campobello di Licata ne ha 36; Canicattì 28; Casteltermini 14; Cattolica Eraclea 5; Favara 52; Licata 59; Montallegro e Montevago ne hanno 16 a testa; Palma di Montechiaro 23; Porto Empedocle 26; Raffadali 18; Ravanusa 6; Ribera 20; Sciacca 29 e Siculiana 34. In tutti gli altri Comuni, anche in termini proporzionali al territorio e alla densità, risultano esserci pochissimi casi. Sono Covid-free invece Alessandria della Rocca, Burgio, Bivona, Comitini, Grotte, Lucca Sicula, Menfi, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro e Villafranca Sicula.