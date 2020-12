Coronavirus, il bollettino dell'Asp: nuove vittime a Campobello e Ravanusa e ancora ricoveri

Due nuove vittime da Covid-19 nell'Agrigentino: una a Campobello di Licata che arriva a quota 8 decessi e una a Ravanusa che è a tre morti. In tutta la provincia, il dato totale è di 106 vittime. I numeri emergono dal bollettino dell'Asp di Agrigento che ha quantificato in 38 i nuovi positivi al virus, 3 i recenti ricoveri e 53, invece, i guariti. Complessivamente - fra la città dei Templi e tutto il suo hinterland - si è arrivati ad un totale di 3.480 contagiati, di cui 2.766 già guariti e 106, appunto, deceduti.

Ricoveri in ospedale

Gli agrigentini ricoverati in degenza ordinaria/subintensiva sono - stando al report odierno dell'Asp - 22. Sedici risultano essere degenti del "San Giovanni di Dio", cinque del "Giovanni Paolo II" di Sciacca e uno al "Sant'Elia" di Caltanissetta. Cinque invece gli agrigentini che sono ospiti di strutture lowcare.

I contagi Comune per Comune

Ad Agrigento risultano esserci 61 cittadini in trattamento perché positivi, 219 invece i guariti e 10 le vittime. Alessandria della Rocca ha un solo caso, al momento; 16 invece Aragona che ha raggiunto quota 102 per quanto riguarda i guariti e 3 vittime; Bivona ha 7 positivi; Burgio, Calamonaci e Caltabellotta sono Covid-free; mentre Camastra è a 4 positivi. Cammarata - stando sempre al report dell'Asp - ha 13 positivi; Campobello di Licata è a 25; Canicattì a 102; Casteltermini è a 9, Castrofilippo è a 2, esattamente come Cattolica Eraclea. Anche Cianciana e Comitini sono Covid-free, mentre Favara ha 28 contagiati, Grotte: 13, Joppolo Giancaxio ben 21 e Licata 37. Lucca Sicula e Montallegro sono a 0, Menfi ha 3 positivi; Montevago è a quota 5; Naro: 4; Palma di Montechiaro ha 30 infetti e Porto Empedocle ne ha 31. Racalmuto è a 12 positivi, Raffadali a 3 e Ravanusa a 37; Realmonte è a zero, Ribera a 39, Sambuca di Sicilia ha 1 solo positivo, mentre San Biagio Platani ne ha 21. San Giovanni Gemini - riporta ancora il report dei dati epidemiologici dell'Asp - è a 6; Sant'Angelo Muxaro a 1; Santa Elisabetta a 3, Santa Margherita di Belìce ha 7 contagiati; uno invece Santo Stefano Quisquina, così come Siculiana e ben 62 Sciacca. Villafranca Sicula è Covid-free.