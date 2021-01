Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 6 nuovi ricoveri e 41 positivi

Sono 41 - su 386 tamponi effettuati - i nuovi positivi al Covid-19 (il giorno prima erano stati 61). Ma ci sono stati - nella giornata di ieri - anche 6 nuovi ricoveri (4 il giorno prima) e 33 guariti (30). I dati sono stati riportati dal report sulla sorveglianza epidemiologica dell'Asp di Agrigento. Agrigento e provincia sono complessivamente arrivate a 4.721 positivi, da quando è scoppiata la pandemia, di cui 3.677 guariti. Resta fermo, per fortuna, il numero delle vittime: 118.

Ricoveri

In degenza ordinaria e subintensiva risultano esserci ben 35 agrigentini, 23 sono al "San Giovanni di Dio", 10 al "Giovanni Paolo II" e due in un ospedale fuori provincia. In Terapia intensiva ci sono 5 pazienti (erano 4 il giorno prima), di cui 4 ad Agrigento e uno a Sciacca. Cinque invece le persone ospitate in strutture lowcare.

L'andamento

Agrigento, nel report Asp diramato poco dopo la mezzanotte, ieri risultava avere 197 attualmente positivi (201 il giorno prima), 333 guariti (326), 11 deceduti e un totale di 541 contagiati (538). Alessandria della Rocca ha 5 positivi, tanti quanti il giorno prima; stessa cosa per Aragona, mentre Bivona ad essere a zero e Burgio a 5 "attualmente positivi". +4 a Calamonaci dove si è passati da 1 caso a 5 di ieri. Fermi, rispetto alle 24 ore precedenti, i contagi a Caltabellotta (0), Camastra (2) e Campobello di Licata (13). Canicattì, ieri, aveva 44 contagiati (+1), nessuno spostamento invece a Casteltermini (2) e a Castrofilippo (6). +1 a Cattolica Eraclea che ieri aveva 4 "attualmente positivi". Bloccati i contagi anche a Cianciana (0), Comitini (0), Favara (79), Grotte (13), Joppolo Giancaxio (8), mentre Licata è scesa da 104 a 93 positivi. Sempre Covid-free Lucca Sicula, mentre a Menfi da 35 si è passati a 41 di ieri. Fermi i positivi a Montallegro (19), Montevago (8), Naro (4), Palma di Montechiaro (24), Porto Empedocle (35) e Racalmuto (1). Raffadali è invece passata da 30 a 31 "attualmente positivi", mentre Ravanusa è scesa da 130 a 128 di ieri. Realmonte - secondo il report dell'Asp - continua ad avere 9 positivi, mentre a Ribera continua il boom di contagi: si è passati da 44 a 54. Sambuca di Sicilia è scesa da 13 a 11, San Biagio Platani da 4 a 3, fermi invece i contagi a San Giovanni Gemini (8), Sant'Angelo Muxaro (0) e Santa Elisabetta (3). +1 per Santa Margherita di Belìce che ha 24 cittadini "attualmente positivi", resta Covid-free Santo Stefano Quisquina e a Sciacca si registra un +3, arrivando a 38 "attualmente positivi". Un nuovo caso, infine, a Siculiana, mentre Villafranca Sicula è sempre a zero.