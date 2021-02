Coronavirus, il bollettino dell'Asp: più guariti che positivi e nessuna vittima

Ventitrè nuovi positivi, nessun nuovo ricoverato, 30 guariti e nessuna vittima. Sono i principali dati diffusi dall'Asp nel report sulla pandemia da Covid-19 in provincia di Agrigento.

Se il dato dei negativizzati supera quello dei nuovi contagiati, il rapporto fra casi scoperti e positivi è piuttosto alto, ovvero 17,5 per cento.

In ospedale, in degenza ordinaria/subintensiva restano in 27: 21 al San Giovanni di Dio, 4 a Sciacca e 2 in ospedali fuori provincia. Sono 4 le persone ricoverate in terapia intensiva e 4 gli agrigentini che sono ospiti di strutture lowcare.

Ad Agrigento, stando al report dell'Asp, gli attualmente positivi risultano essere 62; 0 ad Alessandria della Rocca; 1 ad Aragona; 0 a Bivona e Burgio; 2 a Calamonaci; 1 a Caltabellotta; 4 a Camastra; 40 a Campobello di Licata; 28 a Canicattì; 15 a Casteltermini; 1 a Castrofilippo; 5 a Cattolica Eraclea; 0 a Cianciana e a Comitini; 52 a Favara; 0 a Grotte; 2 a Joppolo Giancaxio; 58 a Licata; 0 a Lucca Sicula; 1 a Menfi; 6 a Montallegro; 15 a Montevago; 17 a Naro; 23 a Palma di Montechiaro; 34 a Porto Empedocle; 4 a Racalmuto; 21 a Raffadali e 8 a Ravanusa. Ed ancora 5 i positivi a Realmonte; 24 a Ribera; 2 a Sambuca di Sicilia; 0 a San Biagio Platani; 5 a San Giovanni Gemini; 0 a Sant'Angelo Muxaro; 2 a Santa Elisabetta; 3 a Santa Margherita di Belìce; 0 a Santo Stefano Quisquina; 34 a Sciacca; 34 a Siculiana e 0 a Villafranca Sicula.