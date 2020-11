Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 56 positivi e 14 ricoverati nel giro di poche ore

Cresce - ed anche in maniera importante - il numero dei ricoverati. Ieri, 2 novembre, risultavano essere state ricoverate in ospedale - nel giro di poche ore - ben 14 persone ed il totale è salito a 61 degenti. 22 si trovano al "San Giovanni di Dio", 4 al "Barone Lombardo" di Canicattì, 1 al "San Giacomo d'Altopasso", 6 al Covid hotel di Ribera, 18 al "Giovanni Paolo II" di Sciacca, 12 alla Foresteria di Sciacca, 11 al "Sant'Elia" di Caltanissetta, 1 a Partinico, 3 a Biancavilla , 1 a Corleone , 1 in Rsa Omnia service Borgetto e 1 in Rsa di Caltanissetta.

Su 308 tamponi eseguiti in una giornata (il totale è arrivato a 28.350), i positivi al Covid-19 sono risultati essere ben 56 (e il totale sale a 927). I nuovi contagiati posti in quarantena sono stati 49 (in totale 462). Per fortuna, però, nelle ultime ore, risultano guarite altre 15 persone (359 fino ad ora).

Aumentano, anche in piccolissime realtà come Comitini, i contagi, mentre San Biagio Platani esce dai Comuni Covid-free. Ecco, nel dettaglio, tutti i dati di sorveglianza epidemiologica forniti dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

Agrigento ha 47 positivi "in trattamento" (appena ieri sera il sindaco parlava di 46 casi). I guariti sono stati, fino ad ora, 31; 2 i decessi e dunque il numero complessivo è di 80. Ferma a 2 infettati la piccola Alessandria della Rocca; così come è ferma ad 8 attualmente contagiati Aragona che ha però avuto ben 26 guariti (totale casi 34). Fermi i positivi anche Bivona (2), Burgio (0) e Calamonaci (1). Caltabellotta invece è salita da 1 caso a 3, uno il guarito, 4 totale. +1 a Camastra che passa da 3 a 4 contagiati, 2 i guariti, totale 6 e sempre +1 a Cammarata che è arrivata a 5 contagiati. Campobello di Licata - stando sempre al bollettino dell'Asp - è a 9 casi (ne aveva 8 nel bollettino del 31 ottobre); Canicattì da 36 è passata invece a 42, salgono a 23 (+1) i guariti, un deceduto, totale 66. Casteltermini (1 caso), Cattolica Eraclea (1), Castrofilippo (9) e Cianciana (4) non hanno registrato - e per fortuna - nuovi tamponi positivi. E' passata da 1 a 3 invece la piccola Comitini, mentre Favara è ferma a 36 attualmente positivi, Grotte a 2, Joppolo Giancaxio a 1. Licata invece continua a salire: da 42 è passata, nel bollettino dell'Asp, a 46. La polizia municipale ieri invece comunicava un totale di 47. Lucca Sicula resta a quota 1 positivo in trattamento, mentre Menfi è passata da 4 a 6; sono 15 invece i guariti, 1 deceduto e il totale è arrivato a 22. Montallegro è rimasta ferma a 3, mentre a Naro - come è ormai risaputo - crescono i contagi. Ieri, il sindaco confermava, per il secondo giorno consecutivo, 18 positivi. Sul bollettino dell'Asp di Agrigento ne risultano invece caricati 15, due i guariti e il totale è di 17. Resta - sempre nel bollettino dell'Asp - a 11 positivi Palma di Montechiaro, 15 i guariti, 1 morto e totale 27. Porto Empedocle risulta avere 33 positivi (erano 34 nel bollettino Asp del 31 ottobre), 18 i guariti (+1) e 51 i casi complessivi. Racalmuto, per l'Asp, ha 4 contagiati. Ne manca più di qualcuno - anche perché, sempre nel bollettino, la voce "guariti" è ferma ad 1 - rispetto alle comunicazioni dei giorni scorsi del sindaco.

Per l'Asp, Raffadali è a quota 15 (-1 rispetto al bollettino del 31 ottobre), mentre restano ferme a 5 le guarigioni; Ravanusa ha 16 positivi in trattamento (dato confermato rispetto al precedente bollettino); Realmonte ha invece - ufficialmente - 2 casi, anche se il sindaco già nei giorni scorsi aveva parlato di 5 positivi. Ribera è passata da 21 a 27 positivi, sono 13 invece i guariti, 1 deceduto e 41 casi totali; è salita di nuovo - purtroppo - la zona rossa di Sambuca che da 85 è tornata ad 89, ben 24 i guariti, 7 (ma si è arrivati nel frattempo ad 8) i deceduti, totale casi 120. Un positivo a San Biagio Platani che fino a qualche giorno fa, dopo una prima guarigione, era Covid-free; fermi i contagi a San Giovanni Gemini (4) e a Sant'Angelo Muxaro (5). Raddoppio invece a Santa Elisabetta che ha 2 contagiati; Santa Margherita di Belìce è passata da 36 a 43, ma ci sono anche 9 guariti, 1 deceduto e il totale è arrivato a 53. Sciacca, infine, è scesa a 40 casi (-2), ben 80 i guariti, 8 le vittime e 128 i casi complessivi. Siculiana continua ad essere data - dall'Asp - con 0 positivi in trattamento e con 2 guariti.