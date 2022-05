Coronavirus, il bollettino dell'Asp: sono 540 i nuovi positivi, solamente 2 i ricoveri

La pandemia sembra un po' mollare la presa in provincia di Agrigento. I nuovi dati del bollettino Covid, infatti, indicano (per la giornata del 30 aprile, con tamponi riferiti al giorno precedente) solo 540 nuovi positivi, poco meno del 50% dei test complessivamente realizzati. Non si indica nessun nuovo decesso attribuito al virus, mentre sono solamente 2 gli ospedalizzati.

Il focus sugli ospedali

Sono 42 (+1) gli agrigentini ricoverati di cui 38 (+1) in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 24 (stabile) si trovano al "San Giovanni di Dio", 13 (+1) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e uno (dato stabile) in un ospedale fuori provincia. Sono 4 (dato stazionario) gli agrigentini ricoverati al nosocomio di Ribera in terapia intensiva.

I dati Comune per Comune

Agrigento ha 1.159 positivi (+58); Alessandria della Rocca: 29 (+6); Aragona: 265 (+23); Bivona: 89 (+6); Burgio: 74 (+12); Calamonaci: 15 (stabile); Caltabellotta: 48 (+11); Camastra: 43 (+4); Cammarata: 103 (+5); Campobello di Licata: 185 (+3); Canicattì: 690 (+22); Casteltermini: 166 (+9); Castrofilippo: 61 (+4); Cattolica Eraclea: 66 (+9); Cianciana: 50 (+6); Comitini: 10 (stabile); Favara: 920 (+27); Grotte: 68 (+3); Joppolo Giancaxio: 36 (+3); Licata: 800 (+37); Lucca Sicula: 26 (+3); Menfi: 272 (+18); Montallegro: 55 (+6); Montevago: 55 (+5); Naro: 93 (+6); Palma di Montechiaro: 247 (+3); Porto Empedocle: 326 (+8); Racalmuto: 161 (+3); Raffadali: 268 (+18); Ravanusa: 119 (+4); Realmonte: 85 (+1); Ribera: 253 (+30); Sambuca di Sicilia: 143 (+13); San Biagio Platani: 120 (+19); San Giovanni Gemini: 133 (+7); Sant'Angelo Muxaro: 66 (+2); Santa Elisabetta: 41 (-1); Santa Margherita di Belice: 106 (+8); Santo Stefano di Quisquina: 76 (+10); Sciacca: 889 (+53); Siculiana: 91 (+4) di cui 3 migranti (dato stabile) ospiti a Villa Sikania e Villafranca Sicula: 39 (+2). Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono, invece, 10 migranti contagiati (dato stazionario).