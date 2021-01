Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 75 nuovi casi, 3 ricoverati, 40 guariti e nessun decesso

Settantacinque nuovi casi positivi, 3 nuovi ricoverati, 40 guariti e nessun deceduto. Sono i principali dati del bollettino diffuso dall'Asp di Agrigento relativi alla pandemia da Covid-19. Un dato che, rispetto a ieri, quando si erano registrati ben 105 nuovi casi, mostra una lieve decrescita ma che conferma un trend di progressivo aumento per il capoluogo dove si sono 174 positivi che hanno spinto il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, a disporre la chiusura di tutti i mercati, ludoteche, baby parking e asili privati.

La pressione sulle strutture ospedaliere

Il dato complessivo vede oggi 36 persone ricoverate in degenza oridinaria o sub-intensiva e 4 ricoveri in terapia intensiva. Dati identici rispetto al giorno precedente. Dei 36 ricoverati in reparti non intensivi, 23 sono all''ospedale San Giovanni di Dio, 11 al Giovanni Paolo II di Sciacca e 2 in un altro ospedale fuori provincia.

Dei quattro ricoveri in terapia intensiva, 3 sono al San Giovanni di Dio e 1 al Giovanni Paolo II. Sette i ricoverati nelle strutture lowcare: 3 al Sciacca Covid hotel, 3 al Ribera Covid hotel e 1 in un Covid hotel fuori provincia.

I dati Comune per Comune

Ecco i dati comune per comune dei soggetti ancora in trattamento: Agrigento (174); Alessandria della Rocca (6), Aragona (5); Bivona (1), Burgio (2); Calamonaci nessun caso; Caltabellotta (1); Camastra (2); Cammarata (3); Campobello di Licata (14); Canicattì (59); Casteltermini (7); Castrofilippo (4); Cattolica Eraclea (0); Cianciana e Comitini (0); Favara (77); Grotte (13); Joppolo Giancaxio (9); Licata (78); Lucca Sicula nessun caso; Menfi (55); Montallegro (12); Montevago (16); Naro (3); Palma di Montechiaro (15); Porto Empedocle (36); Racalmuto (1); Raffadali 41; Ravanusa 125; Realmonte (20); Ribera (39); Sambuca di Sicilia (24); San Biagio Platani (10); San Giovanni Gemini (5); Sant'Angelo Muxaro nessun caso; Santa Elisabetta (4); Santa Margherita di Belice (31); Santo Stefano di Quisquina nessun caso; Sciacca (27) e nessun caso a Siculiana e Villafranca Sicula.