Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 35 positivi su appena 81 tamponi

Un nuovo ricovero porta a 51 gli ospedalizzati. Non si registrano, invece, guariti; né per fortuna decessi

Trentacinque nuovi positivi al Covid su appena 81 tamponi effettuati e un nuovo ricovero che portano a 51 gli ospedalizzati. Non si registrano, invece, guariti; né per fortuna decessi. Emerge dal report dell'Asp relativo ad oggi, domenica 14 febbraio.

Ricoveri

Sono ben 35 gli agrigentini in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi 29 si trovano al "San Giovanni di Dio", 4 al "Giovanni Paolo II" e due in ospedali fuori provincia. In Terapia intensiva restano ricoverati in 5, mentre le persone che si trovano in strutture lowcare sono 11.

L'andamento

Agrigento, oggi, risulta avere 97 "attualmente positivi" (ieri erano 95); Alessandria della Rocca ha 0 casi; 1 Aragona; 0 Bivona e Burgio; 7 Calamonaci; 0 Caltabellotta; 4 Camastra; 2 Cammarata; 41 (+1) Campobello di Licata; 30 (+1) Canicattì; 15 Casteltermini; 1 Castrofilippo: 7 Cattolica Eraclea; 0 Cianciana e Comitini, 57 (+3) a Favara; 1 a Grotte; 6 a Joppolo Giancaxio; 55 (+4) a Licata; 2 a Lucca Sicula; 6 a Menfi; 13 a Montallegro; 16 a Montevago; 25 a Naro; 13 (+3) a Palma di Montechiaro; 37 (+2) a Porto Empedocle; 10 a Racalmuto; 30 (+3) a Raffadali; 17 a Ravanusa; 7 a Realmonte; 32 (+5) a Ribera; 4 a Sambuca di Sicilia; 0 a San Biagio Platani; 6 a San Giovanni Gemini; 0 a Sant'Angelo Muxaro; 4 (+3) a Santa Margherita di Belìce; altrettanti a Santa Elisabetta; 0 a Santo Stefano Quisquina; 51 a Sciacca; 26 a Siculiana e 0 a Villafranca Sicula.