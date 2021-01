Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 105 nuovi casi, 3 ricoverati e 53 guariti: c'è anche una vittima

Centocinque nuovi casi positivi, 3 ricoverati, 53 guariti e secondo quanto conteggiato dall'Asp nessuna vittima. Ma, ad annunciare la morte di una persona, è stato il sindaco di Santa Margherita di Belice, Franco Valenti. Sono i principali numeri del bollettino, diffuso dall'Asp, sui dati della pandemia di Coronavirus in provincia di Agrigento.

Il dato complessivo vede oggi 36 persone ricoverate in degenza oridinaria o sub-intensiva e 4 ricoveri in terapia intensiva. Quest'ultimo dato segna un'unità in meno rispetto al giorno precedente. Il primo, invece, è stabile. Dei 36 ricoverati in reparti non intensivi, 22 sono all''ospedale San Giovanni di Dio, 11 al Giovanni Paolo II di Sciacca, 1 al Barone Lombardo di Canicattì e 2 in un altro ospedale fuori provincia.

Dei quattro ricoveri in terapia intensiva, 3 sono al San Giovanni di Dio e 1 al Giovanni Paolo II. Otto i ricoverati nelle strutture lowcare: 2 al Sciacca Covid hotel, 5 al Ribera Covid hotel e 1 in un Covid hotel fuori provincia.

Ecco i dati comune per comune dei soggetti ancora in trattamento: Agrigento (149); Alessandria della Rocca e Aragona (6); Bivona (1), Burgio (2); Calamonaci nessun caso; Caltabellotta (1); Camastra (2); Cammarata (5); Campobello di Licata (13); Canicattì (61); Casteltermini (7); Castrofilippo (4); Cattolica Eraclea (2); Cianciana e Comitini (0); Favara (73); Grotte (13); Joppolo Giancaxio (9); Licata (77); Lucca Sicula nessun caso; Menfi (58); Montallegro (12); Montevago (14); Naro (3); Palma di Montechiaro (15); Porto Empedocle (34); Racalmuto nessun caso; Raffadali 42; Ravanusa 122; Realmonte (20); Ribera (30); Sambuca di Sicilia (24); San Biagio Platani (11); San Giovanni Gemini (5); Sant'Angelo Muxaro nessun caso; Santa Elisabetta (4); Santa Margherita di Belice (27); Santo Stefano di Quisquina nessun caso; Sciacca (30) e nessun caso a Siculiana e Villafranca Sicula.

Intanto il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, preoccupato per il nuovo record di casi positivi, annuncia la possibilità di nuove misure restrittive. "E’ evidente che c’è ancora molta gente che non segue scrupolosamente le prescrizioni anti contagio e finisce vittima della malattia. Domani parlerò della situazione con il prefetto e con il presidente della Regione per vedere se è il caso di adottare misure ancora più restrittive".

Un morto a Santa Margherita di Belice

"Purtroppo - dice il sindaco Valenti - ho anche appreso la triste notizia del decesso di un nostro caro anziano concittadino di anni 90 che si trovava ricoverato presso la medicina Covid dell’Ospedale di Sciacca. La comunità margheritese partecipa commossa al lutto della famiglia e porge le più sentite condoglianze"