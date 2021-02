Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 7 nuovi ricoveri fanno arrivare a 51 i degenti in ospedale

Un nuovo deceduto a Licata che arriva a quota 11, mentre l'intera provincia - da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria da Covid-19 - è arrivata, complessivamente, a 137 vittime. Ma anche 32 nuovi positivi su 140 tamponi rinofaringei effettuati, ben 7 nuovi ricoveri che portano a 51 gli agrigentini ricoverati e 21 guarigioni. I dati, relativi alla giornata di sabato, fanno parte del report di sorveglianza sanitaria fornito dall'Asp di Agrigento. Bollettino che è stato diramato alle 23,30 circa di ieri.

I ricoverati

Sono ben 35 gli agrigentini che si trovano in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi 29 sono all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, 4 al "Giovanni Paolo II" di Sciacca e due in ospedali fuori provincia. In Terapia intensiva, esattamente come le 24 ore precenti, restano ricoverati 5 agrigentini: 4 sono all'ospedale di Agrigento e uno in quello di Sciacca. Ricoverati in strutture lowcare, invece, 11 pazienti: 4 sono allo Sciacca hotel Covid e 7 al Canicattì hotel Covid (ex Ipab).

L'andamento

Agrigento - stando al report fornito dall'Asp - ieri aveva 95 "attualmente positivi". Alla vigilia del passaggio alla zona gialla, nel capoluogo, si sono registrati 10 nuovi positivi. "Un dato che non ci fa stare tranquilli" - ha commentato, nella tarda serata di ieri, il sindaco Franco Micciché - . Il totale dei positivi totali risale a 95, dei quali 6 ricoverati all’ospedale San Giovanni di Dio (3 in degenza ordinaria, 2 in terapia intensiva e uno in ospedale fuori Asp). Una persona è ricoverata in Hotel Covid e 88 sono in trattamento domiciliare. Basso il numero dei guariti, solo due. Alessandria della Rocca, ieri, è rimasta a quota 0; Aragona ad 1, Covid-free Bivona, Burgio e Caltabellotta; 7 positivi a Calamonaci (-1); 4 a Camastra, 2 a Cammarata; 40 a Campobello di Licata; 29 a Canicattì (-1) e 15 a Casteltermini. Castrofilippo è rimasta a 1 positivo; 7 a Cattolica Eraclea; 0 a Cianciana e Comitini, 54 a Favara (+1); 1 a Grotte, 6 a Joppolo Giancaxio; 51 a Licata (+1); 2 a Lucca Sicula; 6 a Menfi; 13 a Montallegro, 8 a Montevago; 25 a Naro; 10 a Palma di Montechiaro (+2); 35 a Porto Empedocle; 10 a Racalmuto (+1 rispetto al giorno precedente); 27 a Raffadali (+2); 17 a Ravanusa; 7 a Realmonte (+3); 27 a Ribera (-1); 4 a Sambuca di Sicilia (-1); 0 a San Biagio Platani e Sant'Angelo Muxaro, 6 a San Giovanni Gemini (-2); 4 a Santa Elisabetta; 0 a Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula; 1 a Santa Margherita di Belìce; 51 a Sciacca (+1) e ben 26 a Siculiana (+3).

,