Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 30 nuovi casi, 3 morti, 5 ricoverati e 101 guariti

Trenta nuovi casi di Coronavirus, 3 morti, 5 ricoverati e 101 guariti: sono i principali numeri del bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale. Impossibile, come ormai da prassi, risalire al dato più importante della pandemia, ovvero la percentuale fra casi testati e nuovi contagiati perchè non vengono forniti i relativi dati.

Con i tre nuovi decessi sale a 87 il totale, 2.033 sono i guariti dall'inizio della pandemia, 975 sono i pazienti attualmente assistiti a domicilio, 61 i ricoverati e 3.156 il totale dei positivi.

Sono 42, invece, le persone ricoverate in degenza ordinaria o subintensiva: 36 si trovano all'ospedale San Giovanni di Dio e 6 al Giovanni Paolo II. In cinque si trovano in terapia intensiva (dato invariato, 4 sono all'ospedale di Agrigento e 1 a Sciacca) mentre in 14 (+1 rispetto a ieri= sono ricoverati in strutture lowcare. Nel dettaglio: 5 al Sciacca Covid Hotel, 5 all'ex Ipab di Canicattì, 4 in un Rsa di Caltanissetta.

L'andamento nei Comuni

Agrigento è a 72 contagiati (-8 rispetto a ieri), 169 guariti (+9), 10 deceduti (+1) e 251 casi totale (+2); Alessandria della Rocca ha un solo positivo (dato uguale); Aragona ne ha 33 (-1), ben 81 invece i guariti (+1), 3 i deceduti e 117 i casi totali. Due casi totali a Bivona che, nell'ultimo report, era a 3.

Burgio e Calamonaci sono ancora a zero. Caltabellotta è a 2 positivi, Camastra è a 12 (-1), Cammarata a 14 (-2), Campobello di Licata è a 96 (-17).

Sempre a Campobello ci sono anche 71 guariti, due decessi (uno in più) e 169 casi totali.

Un caso in più a Canicattì dove - stando al bollettino odierno dell'Asp - ci sono 186 positivi; ben 223 i guariti. Casteltermini è a 40 positivi (-1), Castrofilippo a 9 (dato invariato), Cattolica Eraclea a 3 (-1), Cianciana a 2 (dato invariato).

Comitini fermo a 1, Favara è a 58 positivi (-4), Grotte a 17 (-6), Joppolo Giancaxio è a zero, Licata a 32 (-3), Lucca Sicula a zero, Menfi a 3, Montallegro e Montevago a zero, Naro è invece a 16 (-5) e Palma di Montechiaro a 74 (-10). Sempre a Palma ci sono stati però anche 114 guariti, 4 deceduti e 192 casi.

Porto Empedocle è a quota 24 contagiati (+2), Racalmuto è a 20 (-5), Raffadali a 21 (-3), Ravanusa a 51 (stabile), Realmonte è a 6 (-2), Ribera a 66 (+1), Sambuca di Sicilia è a 15 (-1), San Biagio Platani è a 34 (-2). San Giovanni Gemini è a 20 (-1), Sant'Angelo Muxaro a 6 (-1), Santa Elisabetta a 7 (-4), Santa Margherita di Belìce è a 14 (-1), Santo Stefano Quisquina è a 3 (-1), Sciacca a 66 positivi (-1), Siculiana è a 10 (dato invariato) e Villafranca Sicula è ferma a zero.