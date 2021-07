Coronavirus, il bollettino dell'Asp: solo sette i nuovi positivi e un ricovero

Sono solamente cinque i guariti: 188 in tutta la provincia i soggetti al momento in trattamento

Si fa sempre più "leggero" il conteggio dei casi di Covid-19 in provincia di Agrigento. Secondo quanto reso noto dall'Azienda sanitaria provinciale, sono infatti solo 7 i nuovi casi registrati, con un ricovero, cinque guariti e fortunatamente nessun decesso.

Attualmente sono 5 le persone ricoverate in degenza ordinaria (4 al "Fratelli Parlapiano", uno è ricoverato fuori provincia) e 3 in terapia intensiva, sempre presso l'ospedale riberese.

Pochi i comuni che oggi ospitano casi di Covid-19. Si tratta di Agrigento (31 casi, di cui 18 sono da attribuire a migranti ospitati presso una comunità); Campobello di Licata (12 casi); Favara (12 casi); Licata (35 casi); Palma di Montechiaro (33 casi); Porto Empedocle e Racalmuto (1 caso in ciascun comune); Ravanusa (28 casi); Ribera e San Giovanni Gemini (3 casi in ciascun comune); Siculiana (22 casi, 18 sono migranti ospitati presso il Villa Sikania). In totale, 188 casi in tutta la provincia.

Ventitrè i migranti positivi al Covid che si trovano al momento ospitati presso le navi quarantena.