Il bollettino dell'Asp: 40 nuovi contagiati, 4 ricoverati, 120 guariti e un morto

Dato in aumento rispetto all'ultimo report dove erano stati 8 in più i casi ma "spalmati" su due giorni: anche oggi non è possibile accertare qual è il rapporto percentuale rispetto ai tamponi effettuati. Calano i casi a Canicattì e Favara