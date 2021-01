Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 182 nuovi positivi in 48 ore, 5 ricoverati, 27 guariti e una vittima

Sono 182 i nuovi positivi al Covid-19 in due giorni in provincia di Agrigento. L'Asp ha diffuso, fra la mattina e il pomeriggio, i due bollettini con i report relativi alle giornate di ieri e oggi.

Il dato di ieri

Centoquarantatrè nuovi casi positivi, 1 ricoverato, 14 guariti e 1 deceduto. Sono i principali dati del bollettino sulla pandemia di Coronavirus in provincia di Agrigento, forniti dall'Asp e relativi, però, alla giornata di ieri.

Il rapporto fra contagiati e tamponi effettuati è spaventoso: 45 per cento, pressochè inspiegabile rispetto all'8,53 per cento della media nazionale. Solita discrasia, inoltre, con i dati forniti dalla Regione che indicavano 152 positivi, ovvero 9 in più rispetto all'Asp.

Dei nuovi contagiati, solo uno è stato ricoverato in ospedale. Tutti gli altri sono assistiti nel proprio domicilio. Superato ampiamente il tetto dei 4.000 contagiati dall'inizio della pandemia: sono 4.136. La nuova vittima porta a 117 il numero di morti complessivo.

I dati di oggi

Con 39 casi su 130 tamponi eseguiti il rapporto percentuale cala al 33%. Dei nuovi contagiati, 35 sono assistiti nel proprio domicilio e 4 sono stati ricoverati in ospedale. In 13 sono guariti e, per fortuna, non si registra nessuna vittima.

I dati dei ricoveri nelle strutture ospedaliere

Sono, in tutto, 28 i pazienti ricoverati in degenza ordinaria o subintensiva fra ieri e oggi. Di questi, 15 si trovano all'ospedale San Giovanni di Dio, 11 al Giovanni Paolo II di Sciacca e due altri ospedali fuori provincia.

Sono 2 quelli ospitati in strutture lowcare: 1 all'ex Ipab di Canicattì e un altro in un Covid hotel fuori provincia.

Sei, invece, i pazienti in terapia intensiva di cui 4 al San Giovanni di Dio e 2 al Giovanni Paolo II. Rispetto ai report precedenti, l'aumento è di tre unità (2 ieri e 1 oggi).

I dati nei singoli Comuni

Ecco, invece, i dati Comune per Comune: ad Agrigento sono 116 i positivi; cinque ad Alessandria della Rocca; 6 ad Aragona; 2 a Bivona; 1 a Burgio, 0 a Calamonaci, 1 a Caltabellotta; 2 a Camastra, 4 a Cammarata; 14 a Campobello di Licata; 60 a Canicattì; 7 a Casteltermini; 3 a Castrofilippo; 0 a Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini; 52 a Favara; 13 a Grotte; 9 a Joppolo Giancaxio; 48 a Licata; 0 a Lucca Sicula; 75 a Menfi; 11 a Montallegro; 17 a Montevago; 2 a Naro; 13 a Palma di Montechiaro; 11 a Porto Empedocle; 1 a Racalmuto; 34 a Raffadali; 101 a Ravanusa; 16 a Realmonte; 24 a Ribera; 24 Sambuca di Sicilia; 11 a San Biagio Platani; 3 a San Giovanni Gemini; 0 a Sant'Angelo Muxaro; 4 a Santa Elisabetta; 30 a Santa Margherita di Belice; 0 a Santo Stefano di Quisquina; 29 a Sciacca e 0 a Siculiana e Villafranca Sicula.

Aggiornato alle 20,20