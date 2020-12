Coronavirus, il bollettino dell'Asp: ecco quali sono i dati Comune per Comune

L'ultimo report sui dati epidemiologici era stato divulgato venerdì sera dall'Asp di Agrigento. Per l'otto e il 9 dicembre, l'azienda sanitaria provinciale registra 48 positivi al Covid-19, quattro nuovi ricoverati, 119 guariti e un deceduto. Il numero dei contagiati ha sfondato il tetto dei 3 mila: sono 3.086 per la precisione. I ricoverati in ospedale sono, stando al bollettino di oggi, 46 di cui 39 al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 7 al "Giovanni Paolo II". Nelle strutture lowcare i degenti sono 11, mentre in Terapia intensiva ci sono - e sono tutti all'ospedale di Agrigento - sei ricoverati.

Dopo 4 giorni d'assenza del report dell'Asp, non ha alcun significato provare a tracciare l'andamento dei contagi Comune per Comune. Ecco, invece, piuttosto qual è la reale situazione per ogni singola realtà.

Agrigento è a 84 contagiati, 153 guariti, 9 deceduti e 246 casi totale; Alessandria della Rocca ha un solo positivo; Aragona ne ha 40, ben 72 invece i guariti, 3 i deceduti e 115 i casi totali. Bivona e Burgio sono a zero. Caltabellotta è a 2 positivi, Camastra è a 17, Cammarata a 10, Campobello di Licata è a 111. Sempre a Campobello ci sono anche 51 guariti, un decesso e 163 casi. Canicattì ha - stando al bollettino odierno dell'Asp - 202 positivi, risultano essere 194 i guariti. Casteltermini è a 45 positivi, Castrofilippo a 10, Cattolica Eraclea a 4, Cianciana a 3, Comitini a 1. Favara è a 72 positivi, Grotte a 26, Joppolo Giancaxio è a zero, Licata a 40, Lucca Sicula a zero, Menfi a 3, Montallegro e Montevago a zero, Naro è invece a 23 e Palma di Montechiaro a 92. Sempre a Palma ci sono stati però anche 95 guariti, 4 deceduti e 191 casi. Porto Empedocle è a quota 29 contagiati, Racalmuto è a 25, Raffadali a 28, Ravanusa a 51, Realmonte è a 15, Ribera a 60, Sambuca di Sicilia è a 20, San Biagio Platani è a 39. San Giovanni Gemini è a 22, Sant'Angelo Muxaro a 7, Santa Elisabetta a 11, Santa Margherita di Belìce è a 15, Santo Stefano Quisquina è a 4, Sciacca a 63 positivi, Siculiana è a 13 e Villafranca Sicula è torna a zero.