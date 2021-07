Covid, in Sicilia 436 nuovi contagiati (120 nell'Agrigentino) e sei vittime: crescono ancora i ricoverati

Ancora ricoveri in aumento in Sicilia per il Coronavirus e numero dei nuovi positivi accertati in 24 ore che resta alto. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 436 e ci sono sei nuove vittime. Scende però dal 7% al 3,8% il tasso di positività. Questo perché sono risaliti i tamponi analizzati: 11.375.

I ricoverati in ospedale con sintomi Covid sono 234 (ieri 216), e ci sono trenta pazienti in terapia intensiva (ieri 28) con tre nuovi ingressi. Il totale degli ospedalizzati è quindi di 264 (venti in più di ieri). Tocca quota 8.244 il numero dei cittadini in isolamento domiciliare (ieri 8.123). Il totale degli attuali positivi è pari a 8.508 (ieri 8.367). Altre 289 persone sono state dichiarate guarite e questo porta il conteggio totale da inizio pandemia a 225.451. Le vittime invece sono 6.030.

La divisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 39; Catania 76; Messina 63; Siracusa 14; Trapani 55; Ragusa 2; Caltanissetta 56; Agrigento 120; Enna 11.

Vaccini nelle scuole

Sono oltre 400 le vaccinazioni programmate domani (mercoledì 28 luglio, ndr) in 3 scuole di Palermo, di cui 236 nel solo liceo scientifico Cannizzaro. L’attività itinerante voluta dal direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, ha, già, coinvolto 12 Istituti di città e provincia. (L'articolo completo)

Vaccini "vista mare"

L’#AperiVax dell’ufficio del commissario Covid torna in una nuova location: lo Stand Florio in via Messina Marine 40. Venerdì 30 luglio il camper dei medici Usca, in servizio alla struttura commissariale, raggiungerà l’edificio liberty sul lungomare Romagnolo e si tratterrà dalle 19 alle 24, per un’altra serata di aperitivo con vaccino (L'articolo completo)

Il bollettino di oggi

Il nuovo bollettino Coronavirus del ministero della Salute di oggi martedì 27 luglio 2021 registra 4.522 nuovi casi su 241.890 test e 24 decessi. Nuovo balzo dei ricoveri (+99) con 16 nuovi accessi in terapia intensiva. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri lunedì 26 luglio registrava 3.117 nuovi casi su 88.247 test e 22 morti. Negli ospedali 120 posti letto occupati in più, 11 nuovi ricoveri in terapia intensiva. Lontanissimi i numeri dalla soglia critica del 10% prevista dai nuovi parametri per il passaggio delle regioni in zona gialla, ma tra le regioni che vedono una risalita dei ricoveri gravi c'è la Sardegna (da ieri 5%) seguita dalla Sicilia.





Di seguito il dato nazionale e i numeri odierni con positivi, ricoverati e decessi da tutte le regioni. Fonte: Today.it

Nuovi casi: 4.522, ieri 3.117

Casi testati: 54918, ieri 24574

Tamponi (diagnostici e di controllo): 241.890, ieri 88.247. Molecolari: 101317 di cui 4019 positivi pari al 3.96%, ieri 6.19%. Rapidi: 140573 di cui 497 positivi

Attualmente positivi: 70.310, ieri 68.236

Ricoverati: 1.611, ieri 1.512

Ricoverati in Terapia Intensiva: 189 di cui 16 nuovi, ieri 182 di cui 11 nuovi

Deceduti dopo un tampone positivo: 127.995, ieri 127.971

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --, ieri 4.320.530

Totale Dimessi/Guariti: 4.126.741, ieri 4.124.323

Vaccinati: 30.558.065 persone pari al 56.58% della popolazione con più di 12 anni, 65.887.954 le dosi somministrate ovvero l'95.1% delle 47.507.622 dosi consegnate da Pfizer, delle 7.574.180 consegnate da Moderna e dei 11.893.686 vaccini AstraZeneca e 2.274.642 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 545mila dosi di cui 129mila prime dosi

Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 27 luglio 2021: l'90% degli over 80, il 83% dei settantenni, e il 72% dei sessantenni, il 66% dei cinquantenni, il 51% dei quarantenni, il 36% dei trentenni e il 31% dei ventenni e il 13% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

