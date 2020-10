Il Coronavirus "preoccupa" la provincia, ci sono sette nuovi casi di positività

+7. Nelle ultime ore il Covid 19 ha “invaso” ha provincia. Nel dettaglio ci sono sei nuovi nuovi casi di Coronavirus. Le persone contagiate sono cinque a Canicattì, uno Campobello di Licata ed uno a Sciacca.

Coronavirus, è di nuovo raffica di positivi a Ravanusa, Palma, Canicattì, Licata, Sciacca, Cianciana e Porto Empedocle

"Purtroppo quello che temevamo si sta verificando - dice Di Ventura in una nota - . Oggi abbiamo 5 nuovi positivi al Covid-19. Due di questi sono riconducibili ai precedenti casi. Nessuno di questi è invece legato all'ambiente scolastico. Al momento infatti tutti i tamponi effettuati su bambini e operatori scolastici hanno restituito referti negativi. Tutti presentano lievi sintomi. Ci troviamo in un momento critico, non abbassiamo la guardia e rispettiamo le regole".

Sulla stessa linea anche il sindaco di Campobello di Licata, Giovanni Picone. "L'Asp mi ha appena comunicato un caso di Covid nel nostro paese. Ho sentito il nostro concittadino e sta bene. Auguro una pronta guarigione e chiedo ai cittadini di indossare le mascherine, osservare le norme sul distanziamento ed avere un comportamento responsabile".