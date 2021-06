Sale giochi e scommesse, via libera da lunedì con l'ingresso in zona bianca

Con le prossime riaperture in Sicilia, anche ad Agrigento, da lunedì 21 giugno, riaprono le sale giochi dopo 8 mesi di stop. Con il passaggio della regione in zona bianca sarà anticipata la data di riapertura anche per sale commesse, chiuse da fine ottobre. In tutta la Sicilia questa novità coinvolge 250 sale slot, 1.177 sale scommesse e 28 bingo, secondo i dati del Libro Blu dei Monopoli. Com'è ormai noto, con la zona bianca stop al coprifuoco, ma rimangono gli obblighi di mascherina, distanziamento, attenta igiene delle mani e aerazione e sanificazione dei luoghi chiusi. In totale, da lunedì torneranno attivi a livello nazionale oltre 15mila punti gioco, di cui circa 200 bingo, 5.000 sale slot e 10mila agenzie di scommesse.