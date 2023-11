In concerto davanti a Papa Francesco: il coro di Santa Cecilia sarà a San Pietro per l’Epifania

Il coro di Santa Cecilia di Agrigento compie 60 anni e, per questo speciale anniversario, è stato invitato dal Vaticano nella basilica di San Pietro ad animare la messa dell’Epifania, il prossimo 6 gennaio, celebrata da Papa Francesco. Prenderà dunque parte alla solenne liturgia insieme al coro guida delle celebrazioni pontificie.

Ed ecco il contenuto della lettera di invito firmata dal maestro Mons. Marcos Pavan, direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina: “Desidero esprimere le mie congratulazioni al coro dell’associazione filarmonica Santa Cecilia nel suo 60esimo anniversario di attività. Questo importante traguardo merita il riconoscimento di tutti noi per gli eccezionali successi musicali e l’encomiabile impegno nella comunità. Mi rivolgo al presidente dell’associazione filarmonica Santa Cecilia, Giuseppe Montana Lampo, e al direttore del coro, il maestro Emanuele Di Bella, per esprimere il desiderio di invitarvi ufficialmente. Desidero che il vostro straordinario talento musicale venga condiviso con i fedeli presenti e con un vasto pubblico internazionale che seguirà la cerimonia attraverso i mezzi di comunicazione. Desidero inoltre estendere un invito speciale al sindaco di Agrigento Francesco Miccichè affinchè si unisca a noi in questa straordinaria occasione: la sua presenza, in rappresentanza della città di Agrigento, aggiungerebbe ulteriore significato e solennità all’evento”.

Classe 1994, il maestro Emanuele Di Bella si diploma in chitarra con il massimo dei voti presso l’istituto musicale Vincenzo Bellini di Caltanissetta. Nel 2014 ha avuto l’onore di poter suonare a Roma per Papa Francesco. Nel 2015 ha cominciato una collaborazione in duo con diversi flautisti nell’ambito della musica da camera, esplorando le sonorità cubane e brasiliane. Studia inoltre per diversi anni chitarra jazz con il maestro Francesco Buzzurro perfezionandosi nella tecnica del Fingerstyle e nel trattare la chitarra “come una piccola orchestra”. Grazie a questo percorso di studi e grazie al maestro Buzzurro ha preso parte all’International Guitar Night tenutasi ad Agrigento nell’agosto del 2018. Dal 2011 è inoltre impegnato nell’insegnamento della chitarra classica e chitarra moderna. Nel 2013 ha iniziato il suo nuovo percorso dedicato alla composizione e direzione d’ orchestra. Ha conseguito il corso triennale in direzione d’orchestra presso l’Accademia Internazionale di Imola sotto la guida del maestro Marco Boni e successivamente ha studiato presso il Conservatorio Scarlatti di Palermo sotto la guida del maestro Carmelo Caruso conseguendo il diploma accademico di primo livello in direzione d’orchestra nel 2020. Ha partecipato inoltre come allievo effettivo alle masterclasse tenute dal maestro Bruno Aprea nel 2019 e nel 2021 e dal maestroDaniele Agiman a Salsomaggiore con l’orchestra “I musici di Parma”. Durante il suo percorso accademico ha studiato composizione (armonia, contrappunto e fuga) con il maestro Giovanni D’Aquila. Nel 2022 ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in direzione d’orchestra sotto la guida del maestro Antonino Fogliani.