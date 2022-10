Salute, la Sicilia prima in Italia per donazione di cordone ombelicale

La grande generosità dei siciliani fa volare la nostra regione sotto il profilo delle donazioni del cordone ombelicale.

La Sicilia è infatti record nella donazione di cordone ombelicale. Per il terzo anno consecutivo la regione ha raccolto più unità di sangue cordonale di ogni altro centro in Italia e nel 2022, già nel mese di settembre, aveva superato il dato complessivo del 2021: 1.131 unità contro le 1.032 dello scorso anno. Tutte donazioni che confluiscono a Sciacca, unico centro di raccolta con i l'unità di Medicina trasfusionale dell’ospedale “Giovanni Paolo II" e che crescono mese dopo mese: 288 unità nel trimestre gennaio-marzo, 367 da aprile a giugno, 476 tra luglio e settembre.

"Si tratta di un traguardo importantissimo ma dobbiamo considerarlo solo come un nuovo punto di partenza - commenta Daniela Segreto, dirigente dell’Ufficio speciale comunicazione per la salute -. Continueremo col nostro assiduo impegno per la sensibilizzazione e la consapevolezza delle partorienti, affinché siano coscienti dell’estremo atto di generosità che possono compiere con un semplice gesto, indolore e che non comporta alcun rischio né per la mamma né per i nascituri".

La volontà alla donazione può essere comunicata direttamente al personale del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale in cui si intende partorire e prevede la compilazione di un questionario anamnestico completo di consenso alla donazione, siglato prima dell’inizio del travaglio di parto.