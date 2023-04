Crolla il cordolo di via Delle Torri, danneggiata un'auto: pompieri mettono in sicurezza l'area

E' stato messo in sicurezza, dai vigili del fuoco, il muraglione di via Delle Torri ad Agrigento da dove, ieri mattina, si è registrato un cedimento. Sul posto, oltre ai pompieri, sono accorsi gli agenti della Polfer e quelli della polizia municipale. Un'autovettura, posteggiata nell'area sottostante al cordolo, è stata danneggiata.

I pompieri hanno rimosso le restati parti pericolanti e hanno richiesto l'intervento anche dei tecnici comunali. Non dovrebbero esservi ulteriori pericoli nell'area della stazione centrale di Agrigento.

In via Delle Torri, in passato, a causa di perdite d'acqua, si erano già registrati distacchi e cedimenti.