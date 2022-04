Tre giorni di ciclismo in città, disposti divieti di transito a ridosso della Valle dei templi: ecco dove

Saranno 3 le giornate dedicate alla tappa agrigentina della Coppa Italia di ciclismo in programma ad Agrigento su iniziativa dell’Asd “Racing Team”.

Il sindaco, con un’apposita ordinanza, ha disposto la chiusura al transito veicolare della via Panoramica dei Templi all’altezza della fontana di Bonamorone per consentire il regolare svolgimento delle gare all’interno della strada provinciale 4.

In particolare la strada sarà chiusa sabato 23 aprile dalle 10 alle 19,30; domenica 24 dalle 7 alle 19,30 e lunedì 25 dalle 7 alle 18,30.

Secondo l’ordinanza spetterà agli organizzatori della manifestazione adottare i provvedimenti utili a garantire la pubblica e privata incolumità, la salvaguardia dei diritti dei terzi, nonché il ripristino dello stato dei luoghi senza alcun intralcio alla circolazione stradale.

Inoltre la società organizzatrice garantirà l’accesso alle private proprietà ed agli esercizi commerciali compresi nel tratto viario interessato dalle gare ed impegnerà apposito personale per presidiare il tratto che verrà chiuso al transito veicolare. Stesso personale che, dislocato lungo il percorso, dovrà garantire l’assenza di spettatori in punti non consentiti che potrebbero creare problemi di sicurezza.

Il rispetto delle disposizioni in materia di disciplina del traffico spetterà alle forze dell’ordine.