Convegno internazionale su Pirandello a rischio, il Centro studi in default: "Chiediamo aiuto a Comune e Parco"

Annullata la convention sui "Sei personaggi in cerca di autore" in programma a dicembre. Dovrebbe essere recuperata a marzo 2022 ma ci sono difficoltà economiche. Milioto: "Bisogna scongiurare il trasferimento dell'evento in altra sede"