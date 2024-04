Migranti come merce di scambio e riti vudù per rendere le donne schiave, il procuratore Di Leo: “Abbiamo il dovere di ascoltare le storie di chi sbarca”

“Le tragiche storie di chi sbarca sulle coste siciliane, dopo un viaggio in cui si rischia la morte, vanno ascoltate, sempre”. Bisogna farlo per comprendere il coraggio e la disperazione di chi si mette su un barcone sfidando il mare, che sa essere tremendo e letale, per ottenere una flebile speranza di vita, se così si può chiamare. Tutto questo è solo la punta dell’iceberg dell’articolato discorso pronunciato dal procuratore di Agrigento, Giovanni Di Leo, al teatro Pirandello durante una convention organizzata dalla prefettura su vari aspetti del fenomeno dell’immigrazione clandestina.

La tratta degli esseri umani

Non è più un segreto o qualcosa che potrebbe ancora sorprendere la triste verità dinnanzi alla quale ci si ritrova quando si parla di migranti. Non a caso il tema del convegno è stato “La tratta degli esseri umani: identificazione e tutela delle vittime nell'ambito del sistema multi-stakeholder alla luce del meccanismo nazionale di referral”. Con il procuratore Di Leo c’erano anche il prefetto Filippo Romano, il questore Tommaso Palumbo e i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, rispettivamente il colonnello Nicola De Tullio ed Edoardo Moro. All’incontro hanno anche preso parte numerosi assistenti sociali. Tutti insieme hanno dialogato ed ascoltato le relazioni con il coordinamento del dirigente dell'ufficio immigrazione della prefettura Gabriele Barbaro.

Le storie dei migranti da ascoltare

“Deve essere un ascolto attento, qualificato e completo”: il procuratore Di Leo richiama forze dell'ordine, assistenti sociali e mediatori culturali come risorse essenziali per affrontare “una delle sfide più grandi”.

"Lo straniero - ha spiegato - è vittima di reato in quanto essere umano ed i reati che prevedono uno sfruttamento della persona sono oggettivamente più facili da commettere nei confronti di soggetti in condizioni di irregolarità. Sembra incredibile scoprire che vengono fatti giuramenti su immagini sacre con sangue della gallina sgozzata che vengono poi bruciate sul palmo della mano. Giuramenti che hanno effetti sulla mente di queste persone prive di forme di educazione: prede perfette per lo sfruttamento.

In Nigeria ci sono 40 o 50 etnie e lingue diverse. Chi non ha rapporti con le grandi città, e magari non è andato a scuola, crede a tutto questo. Nella vittima di questi reati sorge la convinzione che loro non hanno diritti, che sono come degli oggetti o delle pedine. Devono fare quello che gli viene chiesto perché sono stati comprati. Una vittima - ha ricordato Di Leo - sosteneva di non potersi sottrarre perché un trafficante aveva pagato. Una ragazza di 25 anni, finita nelle mani della mafia nigeriana, non aveva debiti ma il suo protettore l'aveva comprata”.

Il ruolo della procura

“Il reato di tratta - ha fatto sapere Di Leo dal palco del teatro Pirandello - riguarda quelle fattispecie di traffico di esseri umani che tramuta la persona in oggetto. A mio avviso ci sarebbe anche la possibilità di procedere anche nei confronti del reato commesso all’estero, dato che poi è comunque un reato destinato a concludersi in Italia. Ma noi non abbiamo possibilità concrete di investigazioni sulle coste del Mediterraneo. In alcuni casi perché non c'è uno Stato che esercita giurisdizione. Tentare di tutelare il migrante al di fuori della nostra possibilità d'intervento è un esercizio teorico: è più facile capire cosa accade al migrante che rimane in condizioni di illegalità sul territorio nazionale.

La riduzione in schiavitù

”Anni fa - ha aggiunto il procuratore - ci fu il riconoscimento, in 3 casi, del reato di riduzione in schiavitù per altrettante ragazze nigeriane fatte arrivare in Italia clandestinamente per essere destinate alla prostituzione. La riduzione di soggezione a cui queste ragazze sono state sottoposte si configurò mediante violenza fisica, ma anche mediante l'uso dei riti vudù che comportavano il rischio di ritorsioni verso l'incolumità delle famiglie d'origine per la violazione del giuramento prestato”.

Il procuratore di Agrigento si è infine soffermato sulla norma che punisce chi mette a disposizione, in affitto, un’abitazione in nero e ad un prezzo fuori mercato a stranieri irregolari: "Poi - ha sottolineato - all’interno delle case si esercita prostituzione e spaccio di droga. Lo straniero interviene come autore di reato ma in questo caso viene punito il cittadino italiano”.

Il lavoro nero in agricoltura e nella ristorazione

"Ci sono migranti - ha poi aggiunto Di Leo - che lavorano con retribuzioni da fame e senza alcun tipo di assistenza. Ci si approfitta del loro stato di bisogno. Se non riescono a non guadagnare i soldi per vivere, cosa saranno costretti a fare? O delinquono o cercano una forma di attività lavorativa. Della prima possiamo farcene carico, ma la seconda non è nient'altro che una portata della nostra società. Queste persone non sono in grado di difendersi perché non possono denunciare in quanto irregolari. Ed è gente che lavora in maniera sproporzionata in quantità e qualità”. Il procuratore lo sa bene e fa un esempio più che lampante: “Tre euro l'ora per 12 ore in una serra".