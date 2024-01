Fermi in auto e in un luogo buio, controllati 4 giovani "sospetti": uno aveva 30 grammi di hashish

Se ne stavano appartati in machina in un luogo isolato e buio. Una presenza “sospetta” che non è passata inosservata agli occhi degli agenti della squadra Volanti della Questura di Agrigento che hanno subito effettuato un controllo.

L’auto parcheggiata, con i 4 ragazzi a bordo, si trovava nei pressi della rotonda di viale Cannatello. Una volta identificati e perquisiti, è venuto fuori che uno di loro, un 18enne di Porto Empedocle, aveva con sé 30 grammi di hashish. E per questo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.