"Ha truccato la strumentazione di sicurezza del camion", maxi multa e ritiro della patente per autotrasportatore

Viaggiava su un camion con il cronotachigrafo modificato, maxi multa e patente ritirata per un autotrasportatore.

A fare la scoperta del "trucco" adottato dallo stesso per poter viaggiare più a lungo di quanto consentito (per legge, infatti, i mezzi pesanti possono essere condotti per un numero di ore massimo, poi è necessario il riposo) è stata una pattuglia della sezione polizia Stradale di Agrigento durante un controllo lungo la statale 115, in territorio di Sciacca.

Proprio la verifica dei dati registrati dal cronotachigrafo digitale installato sul mezzo ha permesso di riscontare alcune anomalie, che hanno spinto i poliziotti a scortare il veicolo presso un'officina autorizzata, per effettuare accertamenti più approfonditi. E' lì che, messo a "nudo" il mezzo, sono emerse le alterazioni apportate al tachigrafo al fine di falsarne le registrazioni e ingannare gli strumenti di sicurezza. Tutto era tra l'altro ben nascosto all'interno della cabina del mezzo, ed era attivabile con un telecomando.

Si tratta, precisano dalla Stradale, di una delle prime volte in Italia che viene scoperto un veicolo che monta un apparecchio cronotachigrafo di nuova generazione, progettato proprio per evitare manomissioni.

Per il coducente del mezzo è scattata una multa da 1700 euro, cui si aggiungono 800 euro che sono state recapitate al titolare dell'azienda di autotrasporto per cui l'uomo lavora. All'autista, inoltre, è stata ritirata la patente, che gli sarà sospesa per un periodo che va fino ad un massimo di tre mesi, e gli sono stati decurtati 10 punti dalla patente.