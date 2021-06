Ignorato il divieto di transito ai mezzi pesanti: pioggia di multe

Il tratto tra i semafori sulla 115 e l'innesto con via dei Giardini è infatti vietato a camion e similari

Quel tratto di strada è chiuso ai mezzi pesanti, sia perché troppo stretto sia perchè a rischio di potenziali avvallamenti dovuti al carico eccessivo. In pochi però rispettano le regole. Così, dopo le segnalazioni, sono intervenute anche le autorità preposte.

La polizia provinciale di Agrigento, infatti, ha intensificato le attività di controllo lungo la Sp 71, la "Cavaleri Magazzeni" a seguito di una specifica ordinanza emessa dal dirigente del settore Infrastrutture stradali che appunto impedisce il passaggio di camion e similari nel tratto tra il semaforo che si innesta sulla statale 115 in poi. Numerose le sanzioni elevate.

Per il commissario straordinario del Libero consorzio Vincenzo Raffo, il provvedimento di chiusura al transito dei mezzi pesanti sulla Sp 71 "risponde all'esigenza di snellire il transito veicolare ed evitare situazioni di pericolo, anche in considerazione delle particolari condizioni del tracciato stradale che rientra in un'area soggetta a vincoli paesaggistici ed archeologici".

A ringraziare Raffo per l'iniziativa è il Codacons.