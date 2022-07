Prevenzione e lotta agli illeciti: battesimo del taser a San leone

Il taser, l'arma ad impulsi elettrici che in particolari situazioni di pericolo permette alle forze dell'ordine di immobilizzare in sicurezza i malviventi, da lunedì scorso è in dotazione ai poliziotti della sezione Volanti di Agrigento. L'efficace strumento di dissuasione è già disponibile per le pattuglie durante le ordinarie attività di controllo del territorio e, ieri, c'è stato il "battesimo" ufficiale del taser lungo le strade del quartiere balneare di San Leone.

Prevenzione e lotta agli illeciti: la pistola ad impulsi elettrici arriva in città, il questore: "Servirà a neutralizzare la violenza"