Più sicurezza alla guida: via a campagna straordinaria di controllo della Stradale

Da domani e per i prossimi 5 fine settimana la polizia Stradale sarà impegnata in tutto il territorio nazionale in una corposa attività preventiva che si concluderà il 19 novembre giornata in memoria delle vittime della strada.

Le attività si svolgeranno ovviamente anche in provincia e avranno come obiettivo primario quello di contrastare fenomeni come la guida sotto l'effetto di alcol, che è una delle principali cause di incidenti stradali. Sul punto i dati Istat riferiti al 2022 evidenziano un andamento abbastanza piatto. In sostanza non si rileva una verticalizzazione verso il basso del dato numerico degli incidenti. Anche l’andamento per l’anno 2023 si conferma senza particolari variazioni.

Per le giovani generazioni, invece, la principale causa di incidente è la distrazione alla guida, spesso dovuta all'uso del cellulare quando si è al volante o anche quando si conducono mezzi a due ruote.