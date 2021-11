Controlli e sanzioni per i green pass, non è il ristorante Gohan ad essere stato multato e chiuso

Non è il ristorante Gohan di Agrigento ad essere stato chiuso - dai poliziotti della sezione Volanti della Questura - perché un cliente è stato trovato all'interno del locale senza il necessario, indispensabile, green pass. Il punto di ristorazione chiuso, sempre al Villaggio Mosè, è un altro e si trova - per come era stato chiaramente specificato nell'articolo pubblicato il 22 novembre scorso - al viale Cannatello.

La precisazione è resa necessaria perché in primissima battuta era stata pubblicata - a corredo dell'articolo - una fotografia fornita dalla polizia degli interni del ristorante Gohan che si trova invece lungo il viale Leonardo Sciascia, sempre al Villaggio Mosè. La fotografia non riportava insegne riconducibili al gruppo Gohan che ha però - stando a quanto viene scritto alla redazione di AgrigentoNotizie - "ricevuto diverse segnalazioni sul sito internet da parte di clienti, che hanno chiesto notizie sull'accaduto e sopratutto sulla chiusura del locale". Clienti che avrebbero dunque riconosciuto, anche se nella fotografia fornita dalla polizia mancavano insegne o scritte riconducibili al locale, gli interni del ristorante.

La redazione di AgrigentoNotizie ha sostituito la fotografia - fornita, viene ribadito, dalla polizia - non appena è stata contattata e informata da un responsabile del gruppo.

Per come richiesto ufficialmente, il 25 novembre, dal gruppo Gohan, viene chiarito - e ribadito - che il ristorante Gohan non ha subito alcuna contestazione amministrativa, né tantomeno è stato chiuso dai poliziotti della sezione Volanti che hanno invece proceduto in un locale di viale Cannatello (indicazione stradale correttamente inserita nell'articolo). Indicazione stradale che dunque sgombrava, fin da subito, il campo da possibili equivoci.