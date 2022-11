Attività commerciali abusive, i carabinieri di Cammarata: "Illeciti che penalizzano gli imprenditori onesti"

Ciclomotori in sosta sui marciapiedi, giovani motociclisti senza casco ma anche attività commerciali abusive, lunga è la lista di illeciti scoperti e sanzionati dalla compagnia carabinieri di Cammarata agli ordini del capitano Dario Cocchioni.

In mattinata, nella sala conferenze del comando provinciale dell'Arma, l'ufficiale ha illustrato i dettagli della vasta attività di controllo del territorio che ha interessato diversi comuni dell'area montana della provincia. Singolare, è stata la scoperta di una parruccheria per donne completamente abusiva che era stata allestita in un locale di San Biagio Platani da una signora che è stata denunciata. Il comandante della compagnia di Cammarata ha voluto sottolineare come, l'esercizio abusivo delle attività commerciali danneggia soprattutto le imprese che invece lavorano rispettando le leggi.