Controlli anti Covid, elevate sei sanzioni e chiusi due locali

Controlli anche Covid 19 nell'Agrigento. Le forze dell’ordine - polizia, carabinieri e guardia di finanza - hanno operato sinergicamente nell’intero territorio provinciale, svolgendo una capillare attività di controllo, soprattutto in chiave preventiva, con particolare riguardo alle forme di assembramento.

Le pattuglie hanno controllato oltre mille persone elevando sei sanzioni. Gli agenti hanno contollato oltre 500 attività commerciali e sono elevati tre sanzioni. La prefettura ha disposto la chiusura provvisoria di due attività commerciali.

"L’attività delle forze dell’ordine - fanno sapere dalla prefettura - come di consueto, continueràanche nei prossimi giorni, anche in virtù delle ulteriori misure urgenti anti Covid-19 adottate dal decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 per il periodo 24 dicembre 2020 – 7 gennaio 2021, al fine di assicurare il rigoroso rispetto delle limitazioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali".