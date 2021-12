Tutto pronto per i controlli interforze, la Prefettura: ecco quando serve il green pass rafforzato

E' tutto pronto. Da lunedì, specie dal tardo pomeriggio in poi, prenderanno il via i controlli interforze sull'obbligo di possesso di green pass e green pass rafforzato. A pianificare la raffica di verifiche è stata la Prefettura di Agrigento dopo diverse sedute del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Prefettura di Agrigento, con a capo Maria Rita Cocciufa, ha adesso voluto ricordare - per evitare che i cittadini non sappiano - cosa, nello specifico, prevede la nuova normativa.

Obbligo di possesso del green pass non rafforzato (generato anche in base a un test molecolare antigienico rapido) per l'accesso a:

- alberghi e altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati;

- spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività sportive all'aperto, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione di età o di disabilità;

- trasporto locale, regionale, interregionale, compreso quello effettuato dalle navi e dai traghetti impiegati per i collegamenti marittimi ;

- servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati mediante autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.



Obbligo di possesso del green pass rafforzato (generato a seguito di vaccinazione o guarigione) per l'accesso a:

- spettacoli;

- eventi sportivi in qualità di spettatori;

- ristoranti al chiuso;

- feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose);

- cerimonie pubbliche;

- sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Nel periodo compreso tra lunedì, 6 dicembre, e il 15 gennaio 2022, anche nei territori in zona bianca si applicherà la nuova disciplina delle certificazioni verdi, con l'obiettivo di contenere la crescita dei contagi con particolare attenzione al periodo delle festività natalizie, caratterizzato da un aumento delle occasioni di affollamento, in particolare nei centri cittadini. I controlli, che saranno svolti dalle tre forze dell'ordine, in maniera coordinata e con il supporto della polizia locale, riguarderanno il puntuale rispetto dell'obbligo di possesso della certificazione verde Covid. Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà sanzioni sia per gli esercenti che non ottemperino ai dovuti riscontri sia per i fruitori dei servizi.

In via generale, le forze di polizia e le polizie locali rivolgeranno una particolare attenzione alle verifiche nel corso dello svolgimento dell' attività di controllo coordinato del territorio. Parallelamente però saranno pianificati ed eseguiti servizi di controllo straordinari, presso gli snodi principali del trasporto pubblico locale. Operazioni che consentiranno agli organi accertatori di vigilare anche sul pericolo di assembramenti nelle aree in cui notoriamente tale eventualità è più concreta, nonché sul rispetto dell'obbligo l'uso dei dispositivi, il divieto di assembramento e gli ingressi contingentati agli esercizi commerciali e di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'aperto.

Il prefetto ha voluto coinvolgere i rappresentanti delle categorie al fine di collaborare nella sensibilizzazione dei rispettivi associati e degli esercenti in genere sull'assoluta cogenza dell'obbligo di controllare il possesso delle prescritte certificazioni da parte dell'utenza e nella divulgazione delle prescrizioni tra i fruitori dei servizi con l'auspicabile invito al puntuale rispetto delle regole poste a tutela della salute. Analoga collaborazione nell'attività di sensibilizzazione è stata richiesta ai sindaci affinché, giovandosi della loro posizione di prossimità, possano adoperarsi per una efficace azione di informazione e prevenzione e, anche a mezzo della Polizia Locale, concorrere all'azione di repressione dei comportamenti difformi.

Il prefetto, Maria Rita Cocciufa, è tornata a rivolgere un appello ai cittadini affinché osservino le disposizioni per il contenimento del Covid-19 ricordando che l'impegno profuso nei controlli è diretto a prevenire l'aumento dei contagi nel periodo festivo e che, pertanto, è necessario che tutti facciano la loro parte per preservare la salute pubblica, il benessere della collettività e concorrere alla ripartenza del Paese.