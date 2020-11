Passi carrabili non autorizzati in via Cavaleri Magazzeni, scattano le multe

La metà dei passi carrabili che insistono sulla Provinciale 71 oggetto di controlli sono risultati fuori legge. Il dato emerge da una specifica attività di verifica del territorio condotta in queste settimane dalla Polizia provinciale che è appunto iniziata dalla via Cavaleri Magazzeni di Agrigento al fine di individuare le irregolarità esistenti ma al contempo di fare in modo che i cittadini decidano di mettersi in regola prima che le sanzioni vengano elevate, pagando il canone al Libero Consorzio.

"Chi infatti volesse mettersi in regola prima di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge - dice una nota - può collegarsi al sito www.provincia.agrigento.it , cliccare sul Settore Concessioni e scaricare, compilare ed inviare l'apposito modulo".

Per occuparsi della questione è stato costituito un gruppo di lavoro composto da sottufficiali della Polizia provinciale e funzionari dell'Ufficio tecnico e dell'Ufficio concessioni.