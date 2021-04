"Cliente seduto al tavolo nonostante il divieto", scattano multe e chiusura per caffetteria

Era regolamente aperta, e con un cliente seduto al tavolino a godersi una birra, nonostante i divieti. Per questo la Polizia municipale di Cattolica Eraclea, diretta dal comandante Nino Campisi, ha disposto la chiusura per una nota caffetteria di Cattolica Eraclea.

Gli agenti erano impegnati in attività di controllo finalizzate appunto a individuare violazioni delle regole antiCovid. Sono scattate due sanzioni da 400 euro per il cliente e per il titolare dell'attività commerciale, che ha inoltre subito una chiusura del negozio per 5 giorni. Nell'ultimo mese sono stati 4 gli esercizi pubblici chiusi dalla Polizia Locale per violazione delle misure anti contagio.