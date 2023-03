Polizia nei locali della movida e vigili sulle strade: sabato sera senza incidenti e... tante multe

Polizia nei locali per fare pesare con discrezione la propria presenza, oltre che per controllare il rispetto dell'ordinanza in materia di somministrazione di alcolici, e vigili urbani sulle strade per multare gli automobilisti indisciplinati.

Il bilancio del sabato sera nel centro storico di Agrigento è più che positivo tranne per chi ha posteggiato l'auto in divieto: due pattuglie della polizia municipale, in presidio fisso in piazza Stazione, snodo nevralgico del traffico, hanno girato per sanzionare gli automobilisti più indisciplinati elevando contravvenzioni a chi ha posteggiato la vettura in doppia o tripla fila o in punti più disparati ovvero curve o incroci.

La polizia di Stato, invece, ha provato a fare da deterrente, dopo gli ultimi episodi di risse e scazzottate delle scorse settimane, mostrando con discrezione la propria presenza nei pressi dei locali occupandosi, soprattutto, di verificare che l'ordinanza in materia di somministrazione di alcolici e bevande, che prevede il divieto di asporto con bicchieri e bottiglie di vetro o lattine, venisse rispettata.