Controlli non solo nei giorni della movida: giovane trovato con due "palline" di cocaina, segnalato

Un giovane agrigentino è stato trovato in possesso di due "palline" di cocaina. E per questo motivo è stato segnalato, quale consumatore abituale di sostanze stupefacenti, alla Prefettura di Agrigento. Lo hanno fatto i poliziotti della sezione Volanti della Questura durante quello che era un ordinario controllo - per la prevenzione e repressione dei reati - lungo la via Atenea. Perché i controlli non vengono, naturalmente, fatti soltanto il sabato e la domenica, ossia nei giorni in cui la movida va per la maggiore.

I poliziotti si sono insospettiti a causa dell'atteggiamento del giovane che verosimilmente aveva appena comprato la "roba". Hanno deciso per un controllo mirato e, appunto, sono saltate fuori le "palline" di cocaina: una modica quantità che è "costata" al giovane agrigentino una segnalazione alla Prefettura.