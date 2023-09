Irregolarità in aziende vitivinicole: il Nas sanziona i titolari

Nuovi controlli del Nas nel territorio agrigentino. I militari, insieme ai colleghi della Compagnia di Agrigento, hanno effettuato alcune ispezioni igienico-sanitarie all'interno di due aziente vitivinicole a Favara e nel capoluogo riscontrando, in entrambi i casi, delle irregolarità.

Nello stabilimento di Favara, in particolare, tre silos per la conservazione del vino sono risultati privi dell’indicazione del contenuto in violazione della normativa.

Al titolare dell’azienda, inoltre, è stata comminata una sanzione amministrativa di 1000 euro. In un’altra azienda, tra Giardina Gallotti e Montaperto, i carabinieri del Nas hanno riscontrato l’ampliamento dell’attività con la creazione di un deposito senza il necessario aggiornamento della registrazione sanitaria.

Anche in questo caso al proprietario è stata elevata una sanzione di mille euro.