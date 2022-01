Senza mascherina e green pass all'interno di locali: maxi multe per clienti e proprietari

Centinaia di controlli, ma (fortunatamente) solo poche, pochissime irregolarità. Nell'ultimo fine settimana la Questura di Agrigento ha disposto attività di verifica specifiche per verificare, in tutta la provincia, il rispetto delle disposizioni in matera di contenimento della diffusione del virus.

In particolare sono stati controllati oltre 600 utenti di locali pubblici: di questi 594 erano tutti muniti di regolare green pass. Solo sei le persone sprovviste del certificato "verde" che si trovavano tutti in un locale ricettivo di Licata e sono state sanzionate.

I controlli sono stati estesi ad oltre 100 attività commerciali, e, sempre a Licata sono stati sanzionati i titolari di 4 ristoranti, poiché consentivano al loro interno la presenza di clienti privi di green pass e mascherine.