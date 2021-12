Controlli anti-Covid in centro città: verifiche a tappetto sui green pass

Carabinieri, poliziotti, finanzieri e militari dell'Esercito in azione negli esercizi pubblici e sulle strade per garantire il rispetto delle nuove misure per contenere i contagi

Su disposizione della Prefettura, è partito il piano dei controlli interforze per scongiurare il rischio sulla diffusione del contagio del Coronavirus. Nello specifico, carabinieri, esercito, polizia e guardia di finanza verificheranno il rispetto delle misure dell'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto e sul possesso del green pass e del certificato verde rafforzato.

Controlli intensificati fino al prossimo 15 gennaio con l'obiettivo di limitare la crescita del contagio, soprattutto nel periodo delle festività natalizie. Nella città dei Templi, le verifiche sono iniziate dalla centrale via Atenea.

Per l'occasione il comandante della compagnia di Agrigento, il maggiore Marco La Rovere, così come fatto nei giorni scorsi dal prefetto Maria Rita Cocciufa, lancia un appello alla collettività. "Invito tutti – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie l'ufficiale dell'Arma – a rispettare tutte le regole previste per scongiurare un ulteriore innalzamento della curva epidemiologica e mantenere dunque la zona bianca per avere un natale sicuro".