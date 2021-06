Principio di rissa fra adolescenti ubriachi a San Leone, il presidio interforze evita il peggio

Lo schieramento di pattuglie interforze a San Leone a garanzia dell'ordine pubblico ha scongiurato il ripetersi dei disordini che hanno spesso visto nell'area dell'ex eliporto un maxi “ring” a cielo aperto con risse e liti fra giovanissimi. Subito dopo la partita della nazionale italiana di calcio, intorno alla mezzanotte, il pronto intervento di poliziotti, carabineiri, finanzieri e vigili urbani, ha sedato sul nascere un alterco fra adolescenti, molti dei quali erano visibilmente alticci.

Episodi di violenza che spesso si devono proprio all'eccessivo consumo di bevande alcoliche. Fortunatamente, la presenza delle forze dell'ordine ha fatto da deterrente e la calda serata estiva è stata trascorsa in serenità anche per le tante famiglie agrigentine che hanno scelto il quartiere balneare per concedersi dei momenti di relax.