Ubriachi al volante fra via Imera e viale Delle Dune, denunciati tre automobilisti

Sono stati trovati con un tasso alcolemico ben oltre la soglia consentita dalla legge. Altri tre automobilisti sono finiti nei guai durante i controlli del week end dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento.

In via Imera, sabato sera, un trentottenne di Agrigento é stato sottoposto ad accertamento con etilometro che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,64 g/L. E' stato denunciato alla Procura della Repubblica. Stessa sorte per altri due automobilisti controllati in viale Delle Dune a San Leone. Si tratta di un trentenne di Aragona che si trovava alla guida della propria Fiat Tipo ed aveva un tasso alcolemico pari a 1,05 G/L, mentre un 31enne di Palma di Montechiaro guidava l'auto, una Lancia Y, con un tasso pari a 0.82 G/L. I tre soggetti oltre alla denuncia per guida in stato di ebrezza rischiano la sospensione della patente da parte della Prefettura di Agrigento.