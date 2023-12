Troppi "bravissimi", i fari del Ministero dell'Istruzione anche sulla provincia di Agrigento

Troppi "esterni" per ottenere il diploma, con "salti" di diversi anni e risultati finali strabilianti: anche il Governo nazionale accende i fari anche su Agrigento.

Ad agosto era stato l'assessore all'Istruzione Mimmo Turano a firmare un protocollo con l'Ufficio scolastico regionale per avviare un'attività di verifica nelle 68 strutture presenti in Sicilia - molte in provincia -, con però un'attenzione specifica da "prioritariamente alle scuole di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero di alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie". In sintesi: a far scattare l'attenzione nazionale prima e della Regione poi sarebbero quelli che sono riusciti a passare direttamente dal quarto anno alla maturità.

Adesso a guardare ai "diplomifici" tra le province di Agrigento e Palermo è il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Per contrastare il fenomeno dei diplomifici, il ministero ha avviato un piano straordinario di vigilanza, mentre sul fronte legislativo stiamo lavorando a misure che evitino il riprodursi di storture nel sistema"

Questo avverrà attraverso "l’intensificazione dei controlli da parte dei collegi ispettivi. Questi ultimi stanno accertando, in particolare presso alcune realtà della Sicilia, della Campania e del Lazio, il possesso dei requisiti di legge per il riconoscimento e il mantenimento dello stato di scuola paritaria".