Via Atenea, si rifiuta di indossare la mascherina e insulta le forze dell'ordine: denuncia e maxi multa

L'uomo, inoltre, non ha fornito le proprie generalità alle forze dell'ordine, impedendogli di essere identificato. E' stato quindi condotto in caserma. Per lui anche una sanzione da 400 euro

Stava serenamente passeggiando in via Atenea senza però indossare la mascherina, che è però obbligatoria anche all'esterno. Alla richiesta però di carabinieri ed esercito che erano in strada per periodiche ronde finalizzate a limitare i comportamenti che potrebbero consentire il diffondersi del Covid-19, ha reagito duramente lanciando minacce e insulti.

Per questo un uomo di Villaseta, pensionato, di 68 anni è stato denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Oltre a questo è scattata la sanzione da 400 euro per violazione delle norme anti-Covid.