Mancano le autorizzazioni: il Comune ordina la demolizione di un autolavaggio

Opere realizzate in difformità da quanto previsto dal Prg, dopo anni dovrà essere demolito un autolavaggio. A deciderlo è un'ordinanza comunale che, nei giorni scorsi, riscontrava come la struttura - costruita in seguito ad autorizzazioni ottenute oltre un decennio fa tra San Leone e Villaggio Mosè - fosse adesso da demolire.

In particolare il Municipio contestava "opere edilizie a carattere artigianale" realizzate appunto in difformità delle autorizzazioni: un autolavaggio a tunnel con spazzole e un locale wc, che "richiederebbero nuovi provvedimenti autorizzativi del Comune, della Soprintendenza ai beni culturali, Scia, Suap, parere asp e autorizzazione allo scarico dato che è decaduta l'autorizzazione" rilasciata oltre 10 anni fa. Da rimuovere anche la pavimentazione di tipo industriale installata per consentire verosimilmente il transito dei mezzi.

Adesso gli intestatari delle autorizzazioni, che comunque per il Comune non avrebbero "titolo di godimendo sull'area a carattere esclusivo"