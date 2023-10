Controlli nel week end dei carabinieri: scoperta droga e ritirata una patente

Controlli nel week-end contro lo spaccio di stupefacenti e per prevenire incidenti alla guida dovuti all'abuso di alcol: multe e segnalazioni alla Prefettura.

La compagnia dei carabinieri di Agrigento, nel fine settimana appena terminato, ha posto in essere una serie di attività di verifica in diversi quartieri della città. A Villaseta i miltari hanno fermato per un controllo una coppia a bordo di un'auto e durante l’ispezione sono stati rinvenuti 2 grammi di hashish. I due soggetti, un 27enne di Agrigento ed una 23enne di Catania, sono stati segnalati alla Prefettura di Agrigento, in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, in attesa delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

I carabinieri, inoltre, hanno controllato un 40enne di Agrigento mentre si trovava in viale Cannatello alla guida della propria autovettura. L'uomo ha rifiutato di sottoporsi all'etilometro e gli è stata quindi ritirata la patente di guida.