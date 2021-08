In auto ubriachi o senza patente: oltre undicimila euro di sanzioni contro giovani e giovanissimi

Dopo gli episodi di violenza urbana registrati a Canicattì nel fine settimana, che hanno portato anche il sindaco Di Ventura a firmare specifiche ordinanze contro l'uso di alcolici, i carabinieri sono scesi in campo per un controllo a tappeto del territorio che ha portato all'identificazione di oltre 100 persone e a multe per oltre 11mila euro.

Nel week end appena trascorso, i militari del comando provinciale di Agrigento e della locale compagnia si sono concentrati nei luoghi della "movida" e nelle vie d'accesso al paese, registrando l’arrivo di auto di ragazzi da Caltanissetta, San Cataldo, Delia, Sommatino, Licata e Ravanusa: su una delle decine di auto controllate viaggiava anche un uomo sottoposto a libertà vigilata che si trovava fuori casa oltre l'orario impostogli.

Tra le numerose violazioni al codice della Strada accertate, anche 2 giovani che si trovavano al volante senza aver mai conseguito la patente, mentre un altro automobilista, è stato sorpreso con un tasso alcolemico superiore di oltre 3 volte al limite consentito. Per lui sono scattati il ritiro della patente e la denuncia.