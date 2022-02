Si allontana dall'abitazione anche se era in quarantena Covid: denunciato trentenne

E' stato fermato ad un posto di blocco mentre era in giro con la sua auto, ma è bastato poco per scoprire che in realtà si trovava in quarantena perché positivo al Covid.

Un trentenne di Licata è stato "beccato" dagli agenti del Commissariato della città dell'Aquila durante delle attività di controllo e denunciato.

L'uomo, che si trovava a diversi chilometri dalla propria abitazione, non è stato in grado di fornire motivazioni che giustificassero l'allontanamento da casa e la violazione del divieto imposto dalla legge in queste circostanze.