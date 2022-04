"Tutti ammassati a ballare in violazione delle norme antiCovid": revocata la licenza ad un locale

Non avrebbero rispettato le misure per il contenimento del Covid-19, organizzando due serate danzanti con una presenza "massiccia" di pubblico nelle ore notturne: il questore revoca la licenza di pubblico spettacolo ad un locale agrigentino.

Il provvedimento è scattato dopo gli accertamenti effettuati dalla Polizia amministrativa, "dai quali è emerso - dice una nota - che all’interno della discoteca, in due giornate differenti, si sono svolte delle serate danzanti nelle quali, trascorsa la mezzanotte, è stata verificata la massiccia presenza di pubblico oltre il consentito, peraltro, creando una situazione idonea a favorire la diffusione del virus Covid-19".

Due eventi tutt'altro che "riservati", anzi: entrambi erano infatti sponsorizzati sui social probabilmente per raccogliere quanti più partecipanti possibili. Il locale era stato già "beccato" nel 2020 quando, a seguito di controllo amministrativo in occasione del Capodanno 2020, aveva svolto una serata musicale con circa 300 partecipanti con ingresso a pagamento, in mancanza della licenza di polizia ed in assenza di apposito collaudo da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.