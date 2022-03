Abbandono di rifiuti ed errori nella raccolta differenziata: continuano i controlli in centro

Sacchi pieni di rifiuti lasciati per strada in pieno centro città, in barba a regole e divieti: scattano i controlli. Da alcuni giorni, infatti, l'attenzione del Comune si sta concentrando sugli abbandoni e la non corretta esposizione della spazzatura soprattutto nelle vie principali del centro storico che ospitano bar, ristoranti e attività di vario tipo.

Oggi, infatti, alle regole della raccolta differenziata si aggiunge il regolamento del centro storico, approvato dal Consiglio comunale e che regola appunto anche la gestione dei rifiuti.

"La squadra ambientale - dice in un post l'assessore Francesco Picarella - procederà con le verifiche ed emissioni delle sanzioni previste. Tra le altre, in caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività da 10 a 20 giorni".